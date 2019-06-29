قيادي في ميليشيات ”الوفاق“ الليبية يقلل من أهمية تصفية الأسرى

اعتبر خالد الطبيب، أحد القادة الميدانيين في الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، والذي شغل سابقًا منصب المستشار الإعلامي لحكومة الإنقاذ، أنه ”ليس محتاجًا لتبرير أي فعل تجاه عناصر الجيش الوطني الليبي”.

وانتقد ”الطبيب“ من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع ”فيسبوك“ بيانات من حكومة الوفاق نفى تصفية أسرى وجرحى خلال الأيام الماضية، في مدينة غريان.

وأضاف قائلًا باللهجة المحلية:“طز فيكم، ومش محتاجين نبرّر أي فعل ولو كان الأمر يعود لي لكان من المفترض إرسال كل الجرحى في مدينة غريان إلى الرفيق الأعلى“.

واعتبر أن تصفيتهم لو حصلت لكانت طبيعية نتيجة لمشاركتهم في القتال، حيث قال:“وجودهم كمصابين في مستشفى غريان يعنى أنهم كانوا على الجبهات، ويعلم الله كم قَتلوا وكم دمّروا..“.

يذكر أن غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني أعلنت، أمس الجمعة، وصول جثامين 40 من عناصر القوات المسلحة إلى مدينة بنغازي، مؤكدةً أن هؤلاء الضحايا كانوا جرحى داخل مستشفى غريان وتمت تصفيتهم من قبل الميليشيات.

وكشف مصدر في نيابة الزنتان لـ“إرم نيوز“ أن أغلب الجثث التي عاينتها النيابة ”تمت تصفيتها بطلقات نارية في الرأس مع تشويه في الوجه، وأثار تعذيب واضحة بكافة أنحاء الجسد“.