مصادر طبية لـ“إرم نيوز“: الرئيس التونسي تجاوز ”مرحلة الخطر“

أكّدت مصادر طبية تونسية، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تجاوز مرحلة الخطر، وأنّ حالته الصحية شهدت تحسنًا لافتًا خلال الساعات الأخيرة بعد تعرّضه إلى توعك صحي، وصف بـ“الحرج“ استوجب نقله على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية.

وأفادت المصادر- التي رفضت الكشف عن هويتها- لشبكة ”إرم نيوز“، بأن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تحسنت بعد تدخلات طبية ناجحة، مشيرة إلى أنّه تجاوز ”دائرة الخطر“.

وأكّدت المصادر ما أوردته ”إرم نيوز“ الجمعة، بأن الرئيس التونسي لم يغادر المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية.

وكان مصدر رئاسي تونسي قد نفى ما تم تداوله حول مغادرة رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية، عقب تعرّضه لوعكة صحية حادة، استوجبت نقله يوم الخميس لتلقي العلاج داخل المستشفى.

وأكّد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ“إرم نيوز“، أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى العسكري ولم يغادره الجمعة، رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ على وضعه الصحي، عكس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أنّ صحة الرئيس في تحسن، لكنه لن يغادر المستشفى على الأرجح قبل الإثنين المقبل، حيث سيواصل تلقي العلاج على أيدي الفريق الطبي الذي يتابع حالته الصحية أولًا بأول.