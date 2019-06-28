الجيش الليبي يتخذ قرارًا باستهداف السفن التركية في المياه الليبية

اتخذ الجيش الوطني الليبي قرارًا باستهداف السفن التركية في المياه الليبية، إضافة إلى عمل قواته على منع الرحلات التجارية الجوية من ليبيا إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الجمعة، إن قواته ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا وستكون السفن التركية في المياه الليبية هدفا مشروعا لنيران الجيش الليبي.

واتهم المسماري كلا من قطر وتركيا بالتدخل المباشر بمعركة طرابلس، مشيرا إلى الغطاء الجوي الذي وقرته تركيا بوساطة طائرات مسيرة لدعم اقتحام المليشيات لمدينة غريان واحتلالها.

وقال المسماري، إن هناك أوامر باستهداف أي أهداف تركية على الأراضي الليبية، وكذلك كل من يتعامل مع تركيا.

وأضاف أن قوات الجيش ستعمل على اعتقال جميع الأتراك على الأراضي الليبية.

وبشأن التطورات العسكرية، أكد المسماري أن قوات الجيش الليبي ستعمل على اقتحام مدينة غريان لتحريرها من قبضة المليشيات، مشيرا لصد قوات الجيش محاولات مليشيات طرابلس التقدم إلى منطقة السبيعة.