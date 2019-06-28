وزير خارجية إيطاليا: حفتر رجل قوي ولا يمكن تجاهله في الأزمة الليبية

المصدر: أ ف ب

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو، يوم الجمعة، أنّ المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، وأنه ”محاور لا يمكن تجاهله““ في الأزمة التي تتخبّط فيها ليبيا منذ سنوات .

وقال موافيرو، عقب لقائه في روما مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة: إنّ ”المشير حفتر هو طرف أساسي في السيناريو الليبي ومُحاور لا يمكن تجاهله“.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك: ”في النزاعات أنت لا تختار خصومك، حتّى وإن كنت أحيانًا تفضّل لو كانوا أشخاصًا آخرين“.

وتابع الوزير الإيطالي: ”إذا كنت في طرابلس، فإنّ من يواجهك هو المشير حفتر، وبالتالي عليك أن تتعامل مع الواقع كما هو“.

وعقد الوزير والمبعوث الأممي مؤتمرهما الصحفي عقب مشاركتهما في مؤتمر حضره ممثلو الدول الستّ المعنية بالملف الليبي، وهي إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة.

من جهته، قال سلامة بشأن مراكز الاعتقال التي يُحتجز فيها المهاجرون غير النظاميين في ليبيا: إنّ هذا ”جزء صغير فقط من المشكلة التي تواجهنا“.

وأضاف المبعوث الأممي مخاطبًا الصحفيين: ”لا تكونوا مهووسين بمراكز الاحتجاز. لدينا نحو 800 ألف مقيم غير شرعي في ليبيا وعلينا أن نعتني بهم جميعًا“.