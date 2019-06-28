عقب تفجيري العاصمة.. تونس تعلن توقيف 25 ”متشددًا“

ألقى الأمن التونسي القبض على 25 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات متشددة، وذلك خلال تنفيذ أكثر من 493 عملية دهم في إطار التحقيقات بشأن التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة، أمس الخميس.

وقتل شخص وأصيب 12 آخرون، أمس، إثر تفجيرين وقعا في شارع ”شارل دي غول“ وأمام مقر فرقة مكافحة الإرهاب في تونس العاصمة، وتبناهما تنظيم داعش المتشدد.

وقامت السلطات الأمنية في البلاد، بالتنسيق مع النيابة العمومية، بمداهمة منازل مشبوهين وإلقاء القبض على عدد منهم، وإخضاعهم للتحقيقات، لمعرفة مدى علاقتهم بالعمليات الأخيرة.

وبعد ساعات قليلة من التفجيرين، زار رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مكان العملية الأولى في شارع ”شارل دي غول“، وقال في تصريح إعلامي: إنّ ”العمليات الإرهابية أرادت ضرب الاقتصاد التونسي والتأثير على الموسم السياحي“.

وشدّد الشاهد على أنّ ”تونس ستواصل حربها على المجموعات المتشدّدة إلى حين القضاء على آخر عنصر فيها“.

من جهته، قال وزير السياحة، روني الطرابلسي، في تصريح إعلامي بالقرب من موقع التفجير في شارع ”شارل دي غول“: إنّ ”العملية الإرهابية لن تؤثّر على الموسم السياحي في تونس“.

وأشار الطرابلسي إلى أنّ ”النزل التونسية لم تشهد حالات تراجع في الحجوزات“، مشدّدًا على أنّ ”المواقع السياحية تشهد تأمينًا محكمًا“.