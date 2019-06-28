كيف تابع التونسيون تطورات الحالة الصحية لرئيسهم السبسي؟ (فيديو إرم) 

بعد ساعات قليلة من وقوع التفجيرين الانتحاريين اللذين ضربا العاصمة التونسية، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، تلقى التونسيون خبر تدهور صحة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (92 عامًا)، بالكثير من القلق غذّته بعض شائعات حول وفاته.

موقع ”إرم نيوز“ رصد في تقرير مصوّر هواجس التونسيين ومواقفهم من تطورات الحالة الصحية لرئيس البلاد، الباجي قائد السبسي.

وخلال حديثهم مع ”إرم نيوز“، تمنى التونسيون الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية، مؤكدين في نفس الوقت ثقتهم في الدستور التونسي، ومؤسسات الدولة، لضمان استمرار تسيير البلاد في حال حصول شغور بمنصب رئيس الجمهورية.

وعبّر عدد من التونسيين عن قلقهم من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة رئيس الجمهورية، معتبرين أن مثل هذه الأخبار غايتها نشر البلبلة والذعر في صفوف التونسيين.

من جهة أخرى، أجمع التونسيون على أنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت أو نهائي، فإن رئيس الحكومة سيقوم بالتصرّف بحسب ما نص عليه الدستور التونسي.

وينص الفصل الـ 84 من الدستور التونسي على أن رئيس الحكومة، هو من يتولّى منصب الرئيس في حالة وجود ما يمنع الرئيس من أداء مهامه، أو في حالة وجود شغور مؤقت، على ألا تتجاوز مدة سد الشغور المؤقت 60 يومًا.

وبعد ذلك يتعيّن على المحكمة الدستورية أن تقرّ ما إذا كان هذا الشغور مؤقتًا أم نهائيًا، ومن ثم يتولّى رئيس البرلمان منصب الرئيس في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.