بعد أيام من انتخابات الرئاسة.. استقالة الناطق باسم الحكومة الموريتانية

قدم وزير الثقافة الموريتاني، الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم، اليوم الجمعة، استقالته لرئيس الوزراء أحمد سالم ولد البشير، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكدت الخبر مصادر مقربة من الوزير الموريتاني، فيما لم يكشف عن الأسباب التي دفعت ولد محم لتقديم استقالته، بعد يوم واحد من تحدثه خلال مؤتمر صحفي بعيد اجتماع الحكومة أمس الخميس.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح السلطة، محمد ولد العزوني.

ودخل ولد محم الحكومة الحالية بعد الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي، وهو نفس المنصب الذي شغله بعد الانتخابات التشريعية عام 2014، بعد أشهر من انتخابه نائبًا في البرلمان.

وشغل ولد محم على مدى سنوات رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، قبل الاستقالة منه خلال انعقاد مؤتمره العام قبل أشهر.