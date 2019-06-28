مستشار السبسي: الحالة الصحية للرئيس ”مستقرة“

أكد المستشار السياسي في الرئاسة التونسية، نور الدين بن تيشه، اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي ”مستقرة“، مؤكدًا عدم وجود ”فراغ“ في السلطة.

وبين بن تيشه، في تصريح لإذاعة ”إكسبريس أف أم“ المحلية، ردًا على ما تم تداوله بخصوص الفرضيات الدستورية في حال شغور منصب رئيس البلاد، ”لا يوجد فراغ دستوري، هناك رئيس جمهورية قائم الذات“.

وينصّ الدستور التونسي على أنّه في حالة وفاة الرئيس، فإن المحكمة الدستورية تجتمع وتقرّ شغور المنصب، ليتولى عندها رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية في فترة زمنية تمتد في أقصى الحالات 90 يومًا.

جاءت تصريحات المستشار الرئاسي، بعد ساعات من إعلان حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، أن الحالة الصحية لوالده في تحسن، حيث دون عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلًا: ”أطمئن التونسيين على بداية تحسّن الوضع الصحّي للرئيس الباجي قائد السبسي”.

وتعرض قائد السبسي (92 عامًا) الخميس، لـ“وعكة صحية حادة“، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس العاصمة.