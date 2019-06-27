مصادر لـ“إرم نيوز“: خبراء باكستانيون يصلون طرابلس عبر تركيا لتدريب المليشيات

قالت مصادر مطلعة إن عددًا من الخبراء العسكريين الباكستانيين وصلوا مؤخرًا إلى العاصمة الليبية طرابلس؛ لتنظيم دورات تدريبية لعناصر الميليشيات التي تقاتل إلى جانب حكومة السراج، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

المصادر، التي تحدثت إلى ”إرم نيوز“، أوضحت أن العسكريين الباكستانيين تم نقلهم إلى طرابلس عن طريق تركيا.

وتأتي هذه المعلومات بعد تطور لافت في سير العمليات العسكرية التي بدأها الجيش الوطني الليبي في أبريل الماضي للسيطرة على العاصمة طرابلس؛ حيث انسحبت القوات التابعة للجيش، أمس الأربعاء، من مدينة غريان، الواقعة على بعد 75 كم جنوب العاصمة، بعد تعرضها لما وصفته بالخيانة، ما أدى لتقدم ميليشيات الوفاق وسيطرتها على المدينة.

وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن أكثر من 8 طائرات مسيرة يوجهها ضباط أتراك شاركت في الهجوم، أمس الأربعاء، على قوات الجيش في مدينة غريان.

جاء ذلك في تصريحات للمسماري لقناة ”ليبيا الحدث“، بثت فجر الخميس.