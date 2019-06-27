شهود عيان يروون لـ“إرم نيوز“ تفاصيل وملابسات التفجيرين الانتحاريين في تونس (فيديو)‎

تعيش تونس العاصمة على وقع تداعيات تفجيرين انتحاريين ضربا العاصمة التونسية، يوم الخميس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وسقوط عدد من الجرحى في صفوف رجال الشرطة والمدنيين؛ ما أثار حالة من الارتباك والخوف بين المواطنين.

موقع ”إرم نيوز“، تجول بمكاني وقوع التفجيرين ونقل شهادات عن الواقعة، كما رصد ردود الشارع التونسي حول التفجيرين الانتحاريين.

وأكدت الكاتبة الصحفية، سامية المزوغي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنها كانت حاضرة أثناء وقوع التفجير الأول بشارع شارل ديغول بتونس العاصمة، مؤكدة أن شخصًا مجهولًا أقدم على تفجير نفسه قرب دورية أمنية.

وأضافت سامية المزوغي، أن العملية أدت إلى مقتل رجل أمن وحيد فيما تعرض زميله لإصابة خطيرة إضافة إلى إصابة خمسة مواطنين.

وأشارت المزوغي، إلى أن هذه العملية تزامنت مع عملية ثانية استهدفت وحدة مكافحة الإجرام بمنطقة القرجاني، وسط العاصمة التونسية.

وأكدت، أن وقوع التفجير في الشارع الرئيسي لتونس العاصمة تسبب في حالة من الهلع في صفوف المواطنين، لاسيما أنّ جثة الانتحاري تناثرت أشلاء بسبب قوة التفجير.

من جهة أخرى، شهد شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، حالة من الاحتقان والتشنج في صفوف المواطنين، الذين أكدوا مساندتهم التامة لرجال الأمن والجيش في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

وحمّل بعض المواطنين في حديثهم لـ“إرم نيوز“، مسؤولية ما حدث إلى الأحزاب السياسية في تونس التي تسعى- حسب رأيهم- إلى خلط الأوراق بهدف الفوز في الانتخابات التونسية المقبلة.

وأكد المواطنون أن العمليات المسلحة، هي عمليات ممنهجة لإضعاف البلاد وضرب قطاع السياحة الذي بدأ يشهد تعافيًا مؤخرًا.