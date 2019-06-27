انتحاري يفجر نفسه في محيط وحدة ”مكافحة الإرهاب“ بتونس 

أفاد مصدر أمني في تونس، بأن شابًا فجر نفسه في محيط مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب، التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة، مخلفًا 4 إصابات.

وأكد المصدر لـ“إرم نيوز“، أنّ منفذ الهجوم ”شاب حاول اقتحام مقر الوحدة للإيقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا، غير أنه فشل في ذلك فاضطر إلى تفجير نفسه بالمأوى الخلفي لمقر وحدة مكافحة الإرهاب“.

وقالت وزارة الداخلية، إن الهجوم ”أسفر عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج“.

ويأتي هذا الهجوم، بعد دقائق من تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية وسط العاصمة تونس، خلف قتيلًا ومصابان من أعوان الأمن.