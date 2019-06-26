الجيش الليبي ينسحب من غريان ومليشيات ”الوفاق“ تعلن السيطرة عليها 

أفاد مصدر عسكري ليبي، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الوطني انسحب من مدينة غريان بعد تعرضه لـ“خيانة“، فيما أعلنت حكومة الوفاق، الأربعاء، سيطرتها على المدينة الواقعة على بعد 75 كم جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن الأحداث في غريان ”بدأت بهجوم لمليشيات تسمى قوة حماية غريان، مدعومة بمليشيات أسامة الجويلي وأخرى من مصراته على منطقة القواسم التابعة إداريا للمدينة صباح الأربعاء“.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: ”أن وحدات من الجيش الوطني اشتبكت مع القوة المهاجمة، لكن خلايا نائمة داخل غريان جرى شراؤها بالمال طعنت الجيش في ظهره، مما اضطر الوحدات للانكفاء إلى داخل المدينة، وتنظيم دفاع في حي النهضة الذي تتواجد فيه غرفة عمليات غريان، قبل صدور الأوامر من القيادة العامة بالانسحاب تكتيكيًا من المدينة“.

وبثت وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق لقطات تظهر مقاتلي المليشيات في وسط مدينة غريان ومقر غرفة عمليات الجيش الليبي الوطني الذي تم إخلاؤه.

وشنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني غارات مساء الأربعاء، استهدفت تجمعات المليشيات في غريان، إضافة إلى ”معسكر الثامنة“ الذي شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد منه، ومواقع أخرى على حدود المدينة.