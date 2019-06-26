المرشح الرئاسي المعارض ”محمد ولد ببكر“ يطعن بنتيجة الانتخابات في‎ موريتانيا

قدم مرشح الرئاسة الموريتاني محمد ولد ببكر، طعنًا بنتيجة الانتخابات الرئاسية في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء، احتجاجًا على فوز مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني بالمنصب.

وقال ببكر في رسالة نصية يوم الأربعاء: ”أؤكد أننا قدمنا طعنًا للمجلس الدستوري“.

وأعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا، فوز الغزواني هذا الأسبوع بنسبة 52% من الأصوات. وحصل المرشح بيرام الداه اعبيد على نسبة 18.58% في حين حصل ببكر المدعوم من أكبر حزب إسلامي على 17.85%.

وعبر ببكر ومرشحون آخرون من المعارضة، عن قلقهم من قيام شركة خاصة بطباعة أوراق اقتراع قيل إنها لصالح الغزواني، واشتكى أيضًا من عدم وجود مراقبين دوليين.

وقال الاتحاد الأفريقي الذي يدعو للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية في القارة، إنه راض عن العملية الانتخابية.

وكانت الانتخابات الموريتانية سلمية إلى حد بعيد، وهي أول تصويت لاختيار خليفة لرئيس منتخب ديمقراطيًا منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960.