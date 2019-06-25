بتهم الفساد.. القضاء الجزائري يحقق مع المدير السابق لإقامة الدولة ونجله

ذكرت مصادر متطابقة، اليوم الثلاثاء، أن القضاء الجزائري سيخوض جولة تحقيقات جديدة في ملفات فساد مع المدير السابق لإقامة الدولة و3 من أبناء المسؤولين.

وسيمثُل ”حميد ملزي“، المدير السابق لإقامة الدولة برفقة نجله، يوم غدٍ الأربعاء، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في تحقيقات متصلة بقضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد، والتي طالت حتى الآن 58 مسؤولًا حكوميًا.

وجرى توقيف ملزي منذُ عدة أسابيع، وأُودع الحبس المؤقت على ذمة التحقيقات في تقاضيه رشاوى وتورطه بتلاعبات في قطاع السياحة، فضلًا عن الاشتباه في التلاعب بعدة صفقات.

وظل ”ملزي“ يحظى بحماية ودعم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة؛ على نحو جعل سلطته تتعدى سلطات عدة متنفذين بما فيها الوزراء الذين تعاقبوا على رأس قطاع السياحة.

وستشهد محكمة سيدي أمحمد في وقت لاحق من، يوم غدٍ الأربعاء؛ مثول كل من نجل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ونجل محافظ العاصمة السابق عبد القادر زوخ، لتحقيقات متصلة بقضايا فساد تخص استفادتهما من امتيازات غير مستحقة زمن حكم والديهما.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الموجود رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، منذُ أسبوعين، طلب ترخيصًا لإجراء فحوصات طبية خارج السجن إلا أن الإدارة رفضت الطلب.