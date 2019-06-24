رسميًا.. المغرب يعلن مشاركته بمؤتمر البحرين

أعلن المغرب، رسميا، مساء الاثنين، حضوره مؤتمر البحرين، ”لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية“، بدعوة من البحرين والولايات المتحدة.

وسيشارك في هذا المؤتمر، حسب بيان لوزارة الخارجية المغربية إطار من وزارة الاقتصاد والمالية.

وأضاف البيان أن المشاركة في هذه الورشة التقنية والقطاعية ستتم إلى جانب العديد من البلدان العربية والأفريقية والأوروبية، وكذلك عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد مصدر مغربي رفيع المستوى لـ“إرم نيوز“ أن المملكة المغربية ستشارك على غرار مجموعة من الدول العربية في ورشة العمل الاقتصادية المعنونة باسم ”السلام من أجل الازدهار“ في العاصمة البحرينية، بهدف واحد وهو إيجاد حلول اقتصادية للفلسطينيين، مشدداً على أن خفض تمثيلية المغرب وحصره في مندوب بوزارة الاقتصاد والمالية يعكس الموقف المغربي من حساسية هذه القمة.

وقبل أيام أكد مصدر حكومي أن المغرب سيشارك في قمة المنامة.

وأضاف أن حضور المغرب تم تقريره منذ وصول غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره إلى العاصمة الرباط شهر مايو الماضي، مبرزاً أن المملكة تبدي رغم ذلك تحفظا شديداً إزاء الموضوع باعتبار أن العاهل المغربي هو رئيس لجنة القدس.

هذا، وتُعقد ورشة البحرين الاقتصادية تحت عنوان ”السلام من أجل الازدهار“ يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وبحسب وثائق سيعرض جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي الخطة الاقتصادية البالغ حجمها 50 مليار دولار أمام المؤتمر، وتضم 179 مشروعًا للبنية التحتية وقطاع الأعمال.