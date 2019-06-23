إعلان فوز مرشح الحزب الحاكم بموريتانيا في انتخابات الرئاسة

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في موريتانيا ليل الأحد/الاثنين، فوز المرشح الرئاسي، المدعوم من النظام، محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، بالانتخابات الرئاسية التي جرى شوطها الأول يوم السبت الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مقرها بنواكشوط لإعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، وقال رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال، إن ولد الغزواني حصل على نسبة نسبة 52,01 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ليكون بذلك عاشر رئيس يحكم موريتانيا منذ استقلالها.

وحل ثانيا المرشح بيرام الداه اعبيد في المرتبة الثانية، بحصوله على نسبة 18,57 في المائة، من الأصوات المعبر عنها، متقدما على مرشح الإخوان سيدي محمد ولد ببكر الذي حل ثالثا بحصوله على نسبة 17,87 في المائة.

وفي المركز الرابع جاء المرشح كان حاميدو بابا بحصوله على نسبة 8,7 في المائة، من الأصوزات المعبر عنها، فيما جاء المرشح محمد ولد مولود في المركز الخامس بحصده نسبة 2,44 في المائة، من الأصوات المعبر عنها، فيما حصل المرشح الشاب محمد الأمين ولد المرتجي على 0,39 في المائة، وحل في المرتبة السادسة.

وبلغ عدد المسجلين في هذه الانتخابات 1544132 ناخبا، صوت منهم 967594 ناخبا، فيما وصلت نسبة المشاركة 62٫66 %.

الانتخابات الرئاسية شهدت نسبة أصوات لاغية معتبرة، وصلت 28800 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات المحايدة 9485 صوتا.

وسيفتح المجال أمام المرشحين للطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، للبت فيها من قبل المجلس الدستوري، وفي حال صادق عليها تصبح نهائية.