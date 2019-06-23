مفاجآت انتخابات موريتانيا.. ولد الغزواني يتصدر وبيرام يتفوق على مرشح ”الإخوان“

هنأ المرشح المدعوم من أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا، محمد ولد الغزواني، فجر الأحد، أنصاره بعد تصدره نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، رغم أن هامش تجاوزه للنسبة التي تتيح له الفوز من الشوط الأول ضئيل بعد فرز نحو 90% من الأصوات.

وبحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، فجر الأحد، فإنه بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات تصدر ولد الغزواني المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبدالعزيز، النتائج بنسبة 50.36% من الأصوات.

وتشكل هذه النتيجة مفاجأة لكثير من المراقبين كانوا يتوقعون فوزًا مريحًا لولد الغزواني.

وفي مفاجأة أخرى لافتة، حل الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد ثانيًا بـ18.70% (حتى الآن) متقدمًا على رئيس الحكومة الأسبق المدعوم من ”الإخوان“ سيدي محمد ولد بوبكر الذي حل ثالثًا (حتى الآن).

ورغم إعلان ولد الغزواني أن باقي الأصوات غير المفروزة لن تؤثر على نتيجة الانتخابات، فإن الترقب يبقى سيد الموقف قبيل اكتمال الفرصة، حيث إن نسبة تجاوزه عتبة الـ50% من الأصوات التي يحتاجها للفوز من الجولة الأولى وتجنب الدخول في جولة ثانية، الشهر المقبل، تبقى ضئيلة في حدود 0.36% في انتظار نحو 10% من الأصوات لم يتم فرزها بعد.