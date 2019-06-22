حفتر يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اليوم السبت الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الرجمة.

وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بالمشير خليفة حفتر اليوم في الرجمة“.

وأضافت: ”تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليًا وإلى الوضع الإنساني في طرابلس، وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول لحل سياسي“.

التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بالمشير خليفة حفتر اليوم في الرجمة وتم التطرق الى الأسباب التي أدت الى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا والى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال الى مرحلة الوصول الى حل سياسي pic.twitter.com/WyDzLMd5YC — UNSMIL (@UNSMILibya) June 22, 2019

وقال نشطاء وإعلاميون من مدينة بنغازي إن سلامة ”ألغى مؤتمرًا صحفيًا كان من المقرر عقده في مدينة بنغازي“ دون توضيح الأسباب.