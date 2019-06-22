حفتر يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة

حفتر يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة

المصدر: عبدالعزيز الرواف -إرم نيوز

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اليوم السبت الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الرجمة.

وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بالمشير خليفة حفتر اليوم في الرجمة“.

وأضافت: ”تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليًا وإلى الوضع الإنساني في طرابلس، وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول لحل سياسي“.

وقال نشطاء وإعلاميون من مدينة بنغازي إن سلامة ”ألغى مؤتمرًا صحفيًا كان من المقرر عقده في مدينة بنغازي“ دون توضيح الأسباب.

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