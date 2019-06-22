استئناف الحكم في قضية الانقلاب الإماراتي السعودي في تونس

أكّد الحبيب الزمالي محامي وزير الداخلية التونسي سابقًا، لطفي براهم، أنه سيقوم باستئناف الحُكم الذي أقرّه القضاء الفرنسي في القضية التي رفعها براهم على الصحفي الفرنسي ،نيكولا بو، واتهمه فيها بترويج إشاعة تخطيطه للقيام بانقلاب في تونس.

وأشار الزمالي إلى أن الحُكم الذي أصدرته محكمة باريس الكُبرى حول إشاعة اعتزام لطفي براهم القيام بانقلاب بمساعدة السعودية والإمارات، يُعتبر حُكمًا ابتدائيًا قابلًا للاستئناف، مشيرًا إلى أن له ثقة في عدالة القضاء الفرنسي.

وأضاف الحبيب الزمالي في تصريح لـ“إرم نيوز ”، أن المحكمة أقرّت ببطلان الدعوى وليس ”عدم سماع الدعوى ”، مثلما روّجت لذلك مواقع مشبوهة على حد قوله.

وأشار الزمالي إلى أن المحكمة الفرنسية استندت في حُكمها إلى أن المقال الذي نشره الصحفي الفرنسي واتهم فيه براهم بالتخطيط للقيام بانقلاب في تونس، لم يتضمّن سبًّا ولا شتمًا لبراهم .

وشدّد على أن القضاء الفرنسي يعتبر أن المعلومات التي تضمّنها مقال نيكولا بو، مجرّد أفكار وآراء خاصة ولا تدخل في سياق عداوة شخصية مع براهم .

وكان القضاء الفرنسي قد وجّه مؤخّرًا، دعوة رسمية إلى وزير الداخلية التونسي السابق، لطفي براهم، للمثول أمامه في قضية تتعلق ”بمخطط الانقلاب“ المنسوب إليه.

وأدلى لطفي براهم بأقواله، بصفته شاكيًا بكل من نشر إشاعة اعتزامه القيام بمخطط انقلاب، بمن فيهم الصحفي الفرنسي ”نيكولا بو“، صاحب موقع ”لو موند آفريك“ و قناة ”الجزيرة“ القطرية، وبعض المدونين التونسيين.

وكان براهم قد كلّف، مؤخرًا، هيئة دفاع دوليّة بتتبع كل من اتهمه بالتخطيط للانقلاب والسيطرة على السلطة بالقوة.

وتعهدت هيئة الدفاع الدولية، التي تتكون من محامين من عدة دول، بملاحقة المتهمين الأساسيين في القضية، وكل من تُثبت التحقيقات تورطه.

وخضع الفرنسي نيكولا بو للتحقيق في فرنسا، بينما خضع مسؤولو مكتب الجزيرة القطرية في تونس للتحقيق من قبل القضاء التونسي.

واتهم براهم الصحفي الفرنسي ومكتب الجزيرة في تونس بترويج إشاعة اعتزامه القيام بانقلاب في تونس، مدعوم بدول مثل الإمارات والعربية السعودية .

وشدّد المحامي، الحبيب الزمالي، على أن مكتب الجزيرة في تونس والمحامي الفرنسي وعددًا من المدونين قاموا بترويج هذه الإشاعة؛ لضرب علاقة تونس بدول شقيقة وصديقة مثل الإمارات والسعودية .