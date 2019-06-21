كاتب مغربي يثير الجدل بالتشكيك في وجود ”عمر بن الخطاب“ و“أبو بكر الصديق“

عاد الكاتب المغربي رشيد إيلال، إلى إثارة الجدل من جديد، من خلال التشكيك في وجود أول خليفتين للمسلمين، أبوبكر الصديق وعمر ابن الخطاب.

وسبق للكاتب أن أثار الجدل بكتاب حمل عنوان: ”صحيح البخاري نهاية أسطورة“ قضت محكمة مغربية بسحبه من المكتبات، بعد نشره.

واعتبر إيلال في خرجة إعلامية جديدة: ”أن الخليفتين عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق شخصيتان خياليتان مصدرهما الإشاعة والروايات الخاطئة المليئة بالتناقضات“ نافيا: ”وجود أي وثيقة تاريخية تثبت الوجود الحقيقي والفعلي لهما“.

وتحدى إيلال، أن يأتي أي شخص بدليل يثبت عكس كلامه، قائلا: ”إن الروايات والأحاديث التي تحدثت عن الصحابيين ظهرت في القرن 4 للهجرة، أي بعد 400 سنة من موتهما، إذا اعتبرنا جدلاً أنهما كانا موجودين“.

وأضاف: ”الروايات الإسلامية تُسجل أن عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق حكما شمال آسيا وجزءًا كبيرًا من أفريقيا، غير أن لا أحد من الحكام الذين تم غزوهم من طرفهما ذكروهما في أحد كتبهم أو رسائلهم التاريخية التي تحدثوا فيها عن صراعاتهم السياسية وحروبهم، فضلاً عن معاهداتهم التاريخية“ حسب قوله.

وشكك الباحث في العهدة العمرية، التي تعتبر من أهم الوثائق في تاريخ القدس،إلى عمر بن الخطاب معتبرا ”أن الوثائق الموجودة تبيّن أن دخول العرب إلى إيلياء كان باتفاق بين المسيحيين والنبي محمد وليس عمر بن الخطاب“. وفق تعبيره.

من جهة أخرى قال إيلال: ”إن الأحاديث التي ذكر فيها اسم عمر وأبو بكر هي أحاديث غير صحيحة.. إنها مجرد روايات كتبت بعد 400 سنة من هجرة الرسول، ودونت بعد سماع مجموعة من الإشاعات“.

وتابع الكاتب المثير للجدل قائلا: ”الروايات الموجودة تنقل أن عمر بن خطاب وأبو بكر الصديق حكما وخاضا حروباً ضارية مع الفرس والرومان، ومعروف أن مؤرخي هذه الدول يبدعون في الوصف ونقل الوقائع التاريخية، فكيف لم يتركوا أي وثيقة تتحدث عن عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق خلال هذه الحروب؟“.