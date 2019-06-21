بعد عودته من رحلة علاج بفرنسا.. السبسي يتعرض لوعكة صحية

تعرّض رئيس تونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، إلى وعكة صحية، وصفتها مصادر من الرئاسة بأنّها ”خفيفة“، واستوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية لتلقي العلاج.

وقال مصدر من مكتب رئاسة الجمهورية لـ ”إرم نيوز“: ”تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عشية اليوم الجمعة 21 حزيران/يونيو 2019 إلى المستشفى العسكري بوسط العاصمة تونس لإجراء تحاليل وفحوص طبية إثر وعكة صحية مفاجئة“.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: ”الرئيس بخير ولا صحة لما يروج حول خطورة الحالة الصحية له“.

وتابع: ”الأمر يتعلق بوعكة صحية لا تمثّل أية خطورة على حياته“، لافتًا إلى أنّ رئيس البلاد ”عاد الثلاثاء الماضي من رحلة علاج دورية في فرنسا“.