ضجة واسعة بعد تمجيد ”إمام تونسي“ لجيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

أحدثت زيارة رجل الدين التونسي، حسن الشلغومي، إلى تل أبيب جدلًا واسعًا في تونس، وأثارت موجة استنكار لدى الرأي العام التونسي، خاصة بعد أن قام بتمجيد الجيش الإسرائيلي والدعاء له.

وظهر حسن الشلغومي في شريط فيديو نشره موقع ”i24news“ الإسرائيلي وهو يعانق عددًا من القيادات والمسؤولين الإسرائيليين، منهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

الإمام التونسي و رئيس منتدى أئمة #فرنسا، حسن الشلغومي يزور الكيان الصهيوني ويمجد جيش #إسرائيل وحكومتها ! ???????????????????? تم النشر بواسطة ‏‎Tunisie info‎‏ في الأربعاء، ١٩ يونيو ٢٠١٩

وقال الشلغومي في الفيديو:“إن إسرائيل لا تعادي المسلمين، وإنها فقط تحارب الإرهابيين مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين، والنظام الإيراني، وأنها ستجلب الأمان والسلام للمنطقة وللمسلمين“.

ودعا حسن الشلغومي بالتوفيق والنصر للجيش الإسرائيلي، ليردّ عليه أفيخاي أدرعي:“أنتم من القلائل الذين تتفهمون الخطر الذي نعانيه من غزة والحدود الشمالية“.

استياء

وأحدث فيديو حسن الشلغومي موجة إستياء كبرى في تونس منذ تم نشر الفيديو، ونشرت صفحة ”إسرائيل بالعربية“، وهي صفحة رسمية تديرها وزارة الخارجية الإسرائيلية ، صورًا من زيارة الشلغومي، ووصل الغضب حد نعته بـ“عميل المخابرات الإسرائيلية “ .

ويعتبر الرأي العام التونسي أن الشلغومي مجرّد ”بوق دعاية “ للحكومات الإسرائيلية، وأداة ”لتبييضها “ و“التطبيع“ مع جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

واستنكرت الإعلامية التونسية، شهرزاد عكاشة، ذهاب رجل الدين، حسن الشلغومي، إلى تل أبيب ولقاءه قيادات الجيش الإسرائيلي.

وكتبت شهرزاد عكاشة تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك جاء فيها:“دعاة العار لإسلام المخابرات.. أفيخاي أدرعي داعية سلام بالنسبة لهذا القذر“ .

ورفض الناشط في المجتمع المدني، عادل محجوب، إطلاق صفة ”الإمام“ على رئيس منتدى أئمة فرنسا، حسن الشلغومي .

وجاء في تدوينة نشرها عادل محجوب على صفحته في فيسبوك:“حسن الشلغومي رئيس منتدى أئمة فرنسا .. بالأحضان مع قائد جيش الاحتلال الصهيوني.. قالوا عنه إمام مستنير فقلنا ملعون إلى يوم الدين..“.

وشدّد الناشط السياسي، منتصر بوزراعة، على أن التونسيين يتبرأون من حسن الشلغومي، وقال في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك:“التونسيون بُراء من حسن الشلغومي وأمثاله ، والشلغومي لا يمثل إلا نفسه.. والتعايش بين الديانات شيء ومساندة كيان مغتصب شيء ثانٍ“ .

واعتبر الناشط في المجتمع المدني، هشام بوعزيزي، أن زيارة حسن الشلغومي إلى تل أبيب، ومعانقته لعدد من القيادات والجنود الإسرائيليين، تعدَّان ”فضيحة “ .

وأضاف هشام بوعزيزي في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك:“فضيحة كبرى..شيخ تونسي يعانق جنودًا إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر على حماس وحزب الله ..والمعروف أن حسن الشلغومي هو شيخ تونسي موالٍ لحزب نداء تونس ”.

والشلغومي هو من أب جزائري وأم تونسية، ونشأ في أسرة متواضعة في تونس، وتلقى تعليمه في مؤسسة “ العلوية ”، المعروفة بطابعها العلماني في تونس، قبل أن يميل إلى الدين خلال السنوات الأخيرة من مراهقته.

وبعد حصوله على البكالوريا سافر الشاب الشلغومي إلى سوريا، وتركيا، وإيران، وباكستان، والهند، حيث اكتشف ”الصوفية“، والتقى ”رجال التبليغ“، وهما الحركتان اللتان يعتبرهما الشلغومي مسالمتين وروحانيتين.

وفي العام 1996 التحق حسن الشلغومي الذي كان يبلغ آنذاك 24 عامًا بأخيه الأكبر في جهة ”سين سان دوني“ واستقر في مدينة بوبيني شمال باريس، حيث كان إماما للصلاة، وتنقل بين أعمال مختلفة في قطاعات: النقل، والصناعة، والتجارة.