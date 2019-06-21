بعد أن عثر على مقبرة جماعية.. الجيش الليبي يحذّر من إخفاء ميليشيات حكومية لقتلاها

حذّرت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي من تعمد من أسمتها ”عصابات الإخوان المسلحة والميليشيات“ إخفاء قتلاها، بغية حجب مصيرهم على ذويهم.

وأفاد المركز الإعلامي التابع للجيش الوطني الليبي أنه تم“العثور على مقبرة جماعية في منطقة الكريمية، وقام الميليشياوي المدعو عبدالغني الككلي غنيوة بدفن عدد كبير ممن أرغمهم على القتال معه فيها خوفًا من ردة فعل أهاليهم“.

وقال المركز في بيان صدر عنه اليوم:“ما زالت عصابات الإخوان المسلحة والميليشيات تعمل على إخفاء خسائرها من الذين يقاتلون معها ممن لقوا حتفهم في معارك حاولوا فيها مواجهة الجيش، وما زال رؤساء هذه العصابات يكذبون على أهالي هؤلاء بالادعاء أنهم مقبوض عليهم لدى قواتنا المسلحة“.

وأضاف:“بكل أسف رصدنا ذلك عبر وسائطنا التي أكدت أن هناك أكثر من مقبرة جماعية يدفن فيها القتلى، وذلك لإخفاء مصيرهم عن أهاليهم، وكذلك لمحاولة اتهام القوات المسلحة لاحقًا بتصفيتهم، وهو أمر لا أساس له من الصحة“.

وأشار البيان إلى أن الجيش الوطني:“سيضم الذين انخرطوا ضمن هذه الميليشيات ولم يواجهوا الجيش أو انسحبوا، والتزموا بيوتهم وكانوا منضوين تحت ما يُعرف بوحدات الأمن التابعة لوزارة داخلية الوفاق، للأجهزة الرسمية حال تحرير العاصمة طرابلس“.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يخوض معارك شرسة مع ميليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق، في إطار عملية تحرير طرابلس التي أطلقها المشير خليفة حفتر في الرابع من شهر نيسان/أبريل الماضي.