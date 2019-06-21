الانشقاقات تضرب حلفاء السراج.. كتيبة جديدة تنضم للجيش الليبي

أعلن مصدر عسكري في الجيش الليبي، أن عدة كتائب في غرب البلاد بدأت في الانضمام للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال المركز الإعلامي لعملية الكرامة في طرابلس، إن ”كتيبة العبور أعلنت من موقع تمركزها بمدنية بني وليد، انضمامها إلى الجيش الليبي وشكلت مجموعات حماية وحراسة للطريق الرابط بين ترهونه وحتى الشويرف“.

وأشار المركز إلى أن ”هناك عدة قوات من العسكريين النظاميين، بدأت في الانضمام للجيش الليبي“ بعد إعلان القوات المسلحة ترحيبها بمختلف الوحدات العسكرية ممن يرغبون في الالتحاق بقوات الجيش، وفقًا لما صرح به العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي.

والثلاثاء الماضي، انضمت لقوات الجيش ”الكتيبة 185 مشاة“، التي تتبع اللواء الثاني مشاة التابع لحكومة الوفاق.

وأعلنت الكتيبة حينها في بيان الانشقاق عن حكومة الوفاق والانضمام إلى الجيش الليبي ”بكامل العدة والعتاد من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر“.