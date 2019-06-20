حبس 7 متهمين بينهم مدير بنك حكومي في فضيحة سيارات ”كيا“ الكورية بالجزائر

أعلن مدعي عام مجلس القضاء الجزائري، يوم الخميس، أن قاضي التحقيق قرر وضع 7 متهمين رهن الحبس المؤقت، لعلاقتهم بقضية الفساد في مصنع ”كيا“ للسيارات الكورية.

وذكر المدعي العام في بيان أن الأمر يتعلق برجل الأعمال ”عرباوي حسان“، ومسؤولين حاليين في وزارة الصناعة والمناجم، وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري، ومدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.

وقال المصدر: إن ”القاضي أخضع المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذلك شقيقي المتهم الرئيسي للتحقيق ورفض الإفراج عن 4 متهمين“.

في سياق متصل بملفات الفساد، تقرر ”تحويل الملف الخاص برئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع“.