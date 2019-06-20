في خطوة مفاجئة بتونس…“طوبال“ يعرض المصالحة على نجل السبسي

فاجأ رئيس الكتلة البرلمانية لحركة ”نداء تونس”، المتابعين بتقديم عرض لحافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي للمصالحة، بعد خلافات وانقسامات غير مسبوقة، وصلت إلى حدّ تهديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحرمان الحزب من الترشح للانتخابات المرتقبة بالبلاد.

ودعا رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان، سفيان طوبال، في رسالة وجهها إلى كل قيادات ”نداء تونس“، بما في ذلك حافظ قائد السبسي، اليوم الخميس، إلى ”الالتقاء لتجاوز الإشكالات الخلافية الطارئة حول تقييم مخرجات مؤتمر المنستير والبحث في طي صفحة الخلافات بمنطق الديمقراطية والتوافق والتعالي على الخصومة المدمرة وبوعي أن لا أحد منتصرا على ما طرأ من خلافات“ .

واعتبر طوبال أن ”الوقت قد حان لتحكيم منطق العقل والحكمة من أجل أن يسترجع نداء تونس كل أبنائه وبناته ويعود مجددا موحدا جامعا وقويا“.

وأضاف طوبال: ”هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن وما يميزها من تراكم علامات الإحباط والشك والريبة وانعدام الرؤية في كل ما يخص مستقبل بلادنا وشعبها تفرض علينا كمنتسبين وأنصار لحزب حركة نداء تونس، الحزب الذي شكل في لحظة من تاريخ تونس أملا لقطاع واسع من التونسيين، الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا للمساهمة في إخراجها من أزمتها“.

وشدد طوبال على أن ”تعافي نداء تونس هو جزء من مسار سياسي كامل يمكن أن يساهم في تعافي البلاد“، وفق قوله.

ويواجه حزب ”نداء تونس“ إمكانية حرمانه من خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بعد احتدام أزمته الداخلية وانتقالها إلى القضاء، في وقت هددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيه باستبعاد أي حزب لا يترشح بقائمة موحدة.

ويشهد حزب ”نداء تونس“ وضعًا صعبًا بعد رفض الدائرة الاستئنافية في المحكمة الإدارية بالعاصمة التونسية، ترشيح قائمتين له للانتخابات الجزئية لبلدية باردو بالعاصمة تونس لعدم ثبوت الصفة القانونية لكلتا القائمتين.

وكان حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، وسفيان طوبال، رئيس الكتلة النيابية لحزب ”نداء تونس“، قد أعلن كل منهما فوزه بانتخابات اللجنة المركزية للحزب، في خطوة زادت في تأجيج الصراع داخل ”النداء“، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في البلاد.

ودخل حزب ”نداء تونس“ في الآونة الأخيرة معركة جديدة تستهدف إبعاد حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي من قيادة الحزب، وسط استقالات وصراعات متصاعدة أشعلها إلغاء نتائج المؤتمر الانتخابي الذي انعقد مؤخرًا.