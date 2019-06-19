الجيش الليبي يعلن مقتل 5 من جنوده في معارك طرابلس

أعلن مصدر عسكري عن فقدان الجيش الليبي خمسة جنود من عناصره إثر معارك عنيفة بمحيط مطار طرابلس الدولي الذي يسيطر عليه الجيش الليبي مع المليشيات المتحالفة مع قوات الوفاق.

وذكرت صفحة سرية الاستطلاع التابعة لكتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الليبي أنها فقدت 5 جنود بعد هجوم بالهاون على تمركز للسرية بمحيط مطار طرابلس الدولي.

وأشارت الصفحة إلى أن 5 جنود سقطوا شهداء بعد تعرضهم لهجوم بقنابل الهاون، وهم الجندي سيف نجيب الجامعي وعاطف المهدي أبو دبوس وأحمد صليل وبدر القط وأحمد محمد رحيل، وذكرت الصفحة كذلك بأن 3 جنود أصيبوا بجروح متفاوتة لكنها لا تشكل خطورة على حياتهم وهم الجنود سيف القمودي ومحمد الفاهم وعبد الباري أبو رقبه.

في المقابل، نشر المركز الإعلامي لعملية الكرامة في غرب ليبيا، عبر صفحته الرسمية، أن قوات الجيش الليبي نصبت كمينًا لقوات الوفاق بقرب كوبري المطار في طريق المطار، مضيفًا أن قوات الجيش استولت على ثلاث سيارات ودمرت مدرعة وآلية مسلحة برشاش 23 م/ ط .

وذكرت بيانات عسكرية صادرة عن غرفة عمليات الكرامة بأن المستشفى الميداني استقبل عصر اليوم 48 جثة لقتلى تابعين لمليشيات مصراتة بعد استهدافهم من قبل قوات الجيش في المعارك التي دارت اليوم في محيط العاصمة طرابلس.

في نفس السياق نشرت الصفحة الرسمية للواء السابع التابع للجيش الليبي عدة مقاطع مصورة لأسرى تابعين للمليشيات تم أسرهم بعد معارك اليوم حيث ظهر الأسرى وأغلبهم من صغار السن في أحد الحجرات ويتم التحقيقي المبدئي معهم ويتحدث الأسرى عن المعاملة التي يتلقونها وعن الصورة التي وجدوا عليها الجيش بعد هذه المعارك.