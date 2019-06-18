العارضة العارية تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب (فيديو)

وثقت العارضة كينزي ولانسكي لحظات زيارتها يوم الثلاثاء رفقة صديقها لقرية امليل نواحي مراكش، والتي عرفها الإعلام العالمي نهاية السنة الماضية بسبب الجريمة الإرهابية التي ذهبت ضحيتها سائحتين اسكندينافيتين.

ولانسكي المعروفة بالعارضة العارية، منذ اقتحامها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بدت سعيدة بجولتها ومستمتعة بالمناظر الجميلة التي تميز المملكة المغربية.

وتستعيد قرية امليل ضواحي مراكش عافيتها السياحية تدريجيا بعد مقتل السائحتين الشابتين على يد متطرفين في ديسمبر 2018، كما أن والدة الشابة الدانمركية “لويزا فيتسراغر جيسبرسن“ كانت قد زارت المكان في شهر مايو المنصرم، وحظيت باستقبال خاص من السلطات وسكان المنطقة.

وسبق لكينزي ولانسكي أن نشرت فيديوهات من وسط ساحة جامع لفنا بمراكش، ومن السهرات الليلية التي تقضيها بالمدينة، كما تداولت المواقع المحلية صورا لها وهي تلتقط ”سيلفي“ مع شباب مغاربة.

وكانت الحسناء قد اقتحمت ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ بمدريد خلال نهائي أبطال أوروبا للترويج لموقع إباحي يديره صديقها، مما كلفها غرامة مالية قدرها 13 ألف جنيه استرليني، لكنه كان سبب شهرتها العالمية ورفع عدد متابعيها على انستغرام إلى أزيد من 3 ملايين.