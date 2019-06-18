المغرب يفكك خلية خططت لتنفيذ ”عمليات نوعية“

أعلنت السلطات المغربية، يوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية، يشتبه في صلتها بتنظيم داعش، في مدينة تطوان شمالي البلاد.

وقال بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، إن الخلية تتكون من 5 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 23 و33 سنة، يشتبه في صلتهم بداعش.

وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه فيهم ”انخرطوا في الدعاية والترويج لداعش، وتربطهم علاقات بمقاتلين في سوريا والعراق“.

وأضاف أن ”الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية نوعية في المملكة“، مؤكدًا أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم للمثول أمام العدالة فور انتهاء التحقيق معهم.