المغرب.. وزير إخواني يقاضي موقعًا اتهمه بالسهر في ملهى ليلي

قرر مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان في المغرب، اليوم الاثنين، اللجوء إلى القضاء ضد موقع ”برلمان كوم“ المغربي، بعدما اتهمه بالسهر في أحد الملاهي الليلية في الرباط.

وقال الرميد عبر صفحته الشخصية على موقع ”فيسبوك“، إن ”الموقع المذكور عاد اليوم ليمارس خطيئة الافتراء عليّ بادعائه أنني شوهدت ذات ليلة من الأسبوع الماضي بأحد الملاهي الليلية بالرباط حيث الخمر و النساء !!!!!“.

وأضاف الوزير الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الإخواني: ”لم يسبق لي والحمد لله أبدًا طوال حياتي أن ولجت علبة ليلية، ولم يسبق لي أن دخلت مطعما ليلًا إلا مرفقًا بأهلي وأصدقائي“.

وأوضح الرميد أنه لم يدخل أي مطعم في الرباط ليلا منذ 2016، تاريخ نقل بيته الثاني إلى الدار البيضاء“، مبينًا ”لا مناص من اللجوء إلى القضاء، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون“.

وكان الموقع المذكور قد ذكر اليوم في مقال أن ”الوزير الرميد شوهد في مكان يعج ويضج بإيقاعات الموسيقى الصاخبة و الجوق الشعبي، وما يصاحب ذلك من شطحات راقصة في أجواء مليئة بدخان السجائر وتصفيقات الساهرين، وصفير المعاقرين لكؤوس بعد منتصف الليل“.

وكان موقع ”برلمان كوم “ فجر فضيحة أمينة ماء العينين العضو القيادية في حزب العدالة والتنمية، ونشر صورها في باريس بدون حجاب، وقد أنكرت الأمر لفترة، لكنها عادت واعترفت بما حصل.