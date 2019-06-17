المحكمة العليا تقرر وضع والي الجزائر العاصمة السابق تحت الرقابة القضائية

قررت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الإثنين، وضع والي الجزائر العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، تحت الرقابة القضائية؛ بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي، أن قاضي التحقيق المكلف بملفات الفساد الكبرى، استمع لأقوال المسؤول الحكومي السابق بشأن ”منح عقارات لعدة رجال أعمال، من بينهم رئيس نادي رجال الأعمال السابق علي حداد”.

وأبرزت الوكالة أن والي محافظة البيض، محمد جمال خنفار، سيمثل اليوم الإثنين، أمام قاضي تحقيق المحكمة العليا، في ”قضية منح علي حداد وعاءً عقاريًا بلغت مساحته 50 ألف متر مربع، دون وجه حق“.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حكمها ضد علي حداد في ”قضية التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب“، حيث حكمت عليه بعقوبة الحبس 6 أشهر نافذة.

وفي القضية نفسها، أدين المتهم الثاني، وهو عميد الشرطة ومدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية، حسان بوعلام، بشهرين موقوفة النفاذ، بتهمة تسليم وثائق بغير حق لعلي حداد.

وجرى اعتقال حداد في حادثة مثيرة، حين كان يحاول الفرار إلى تونس عبر الحدود البرية الشرقية، مع بداية الحراك الشعبي، ليكون بذلك أول رجل أعمال مقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يسقط في قبضة الأجهزة الأمنية، وهو لا يزال متابعًا بقضايا فساد خطيرة.