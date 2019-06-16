حريق نتيجة قصف بالقرب من خزانات نفط جنوب العاصمة الليبية

المصدر: أ.ف.ب

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد عن اندلاع حريق بالقرب من خزانات نفط في جنوب العاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات منذ أكثر من شهرين.

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، بأن فرق الإطفاء التابعة لها نجحت في السيطرة على حريق اندلع بالقرب من ”خزانات غاز النفط المسال في مستودع طريق المطار“، ليتم تفادي وقوع ”كارثة إنسانية وبيئية“.

ونشب الحريق نتيجة لقصف مباشر حصل مساء أمس السبت، وفقا للبيان.

ويقع مستودع يضم العشرات من خزانات النفط والغاز المسال بمنطقة طريق المطار جنوب العاصمة،التي تشهد بشكل شبه يومي اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق.