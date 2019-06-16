بعد رفض مبادرته.. السراج يقول إنه ”غير مستعد“ للتفاوض مع حفتر

قال رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج اليوم الأحد إنه ”غير مستعد“ للجلوس مع خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي للتفاوض على إنهاء معركة تحرير العاصمة طرابلس المستمرة منذ شهرين.

وتشير تصريحات السراج لرويترز إلى وجود احتمالات ضعيفة لوقف إطلاق النار قريبًا في معركة طرابلس التي يتمركز فيها السراج وحكومته تحت حماية خليط من الميليشيات.

وفي وقت سابق اليوم أعلن السراج، عن مبادرة سياسية من مجموعة نقاط، لحل الأزمة الليبية، لم يكشف عن الآلية التي ستمكنه من تنفيذها، خاصة أن سيطرته ضعيفة على الميليشيات المسيطرة على طرابلس.

ورفض الجيش الوطني الليبي، الذي يخوض معركة لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات مبادرة السراج، مؤكّدًا أنّ ”لا حوار مع الميليشيات إلّا في ساحة القتال“.