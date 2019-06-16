موريتاني يطلق النار على شخصين حاولا نزع صورة ”مرشحه“ للرئاسة

أصيب مواطنان موريتانيان بجراح يوم الأحد، إثر تعرضهما لطلق ناري من بندقية صيد، بعد خلاف بين أحد أنصار المرشح محمد ولد الغزواني، المدعوم من النظام، ومناصرين للمرشح الرئاسي بيرام ولد عبيدي.

وحسب ما أورد موقع صحراء ميديا المحلي، فإن الحادث وقع في قرية ”آمّاكَه“ في ولاية على الحدود الموريتانية مع السنغال، والتي تقطنها عرقية ”السوننكي“، وتشهد تجاذبًا سياسيًا قويًا بين أنصار المرشحين غزواني وبيرام.

وأضاف الموقع، أن الشخصين اللذين أصيبا في الحادث، من أنصار المرشح للانتخابات الرئاسية بيرام، وقد حاولا نزع صورة للمرشح محمد ولد الغزواني كان قد ألصقها أحد أنصاره بأحد البيوت.

وبعد مشادات كلامية، وإصرار الرجل على إلصاق صورة مرشحه في نفس المكان، تدخل شابان من أنصار ”بيرام“ فقاما بنزع الصورة، ما أثار حفيظة الرجل الذي أطلق عليهما النار من بندقية صيد كانت بحوزته.

وأكد الموقع أن فرقة من الدرك الوطني، تدخلت واحتجزت مطلق النار، بينما قامت بنقل المصابين إلى المستشفى الجهوي في مدينة ”سيلبابي“، عاصمة الولاية، حيث تمت معاينتهما من طرف الطبيب المداوم الذي أكد أن إصابتهما طفيفة.