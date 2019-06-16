المحكمة العليا بالجزائر تأمر بوضع وزير مالية أسبق تحت الرقابة القضائية‎

المصدر: أ ف ب

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر بوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الأحد.

وأوضحت الوكالة أن كريم جودي وزير المالية بين 2007 و2014 مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا؛ للاستماع لأقواله في قضايا ”تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون“.

وذكرت وكالة الأنباء أن الوزير السابق عمار تو، وأحد الأوفياء للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة يمثُلان الأحد أيضًا أمام قاضي التحقيق.

وبين الأربعاء والخميس، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما رفع الرقابة القضائية عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، بحسب بيان للمحكمة العليا.

وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني“سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق“.

وعدّد البيان ”الجنح“ الأربع المتابع بها المتهمون، وكلها طبقًا لقانون ”الوقاية من الفساد ومحاربته“. وهذه التهم هي ”منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح“.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، أُودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.

وكان القضاء حقق أيضًا مع وزير المالية الحالي محمد لوكال واستدعته النيابة في 29 نيسان/أبريل لكن دون توجيه أي تهمة له، بحيث لم يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا الوحيدة التي يمكنها ملاحقة أعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار.

وإضافة لأويحيى وسلال وعمارة بن يونس وكريم جودي وعمار تو، ينتظر ان يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين بوجمعة طلعي وعبد القادر بوعزقي وعمار غول وعبد السلام بوشوارب والواليين السابقين عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.