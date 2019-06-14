نائب ليبي ينتقد اتهامات مؤسسة النفط للجيش الوطني بعسكرة أحد الموانئ

أعلن عضو في مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، اليوم الجمعة، رفضه اتهامات وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط للجيش الوطني بعسكرة ميناء راس لانوف النفطي.
جاء ذلك في تصريحات لعيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب، نقلها المكتب الإعلامي للمجلس عبر موقعه الإلكتروني.
وقال العريبي: ”بعد سيطرة قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على الموانئ والحقول النفطية، زادت معدلات الإنتاج والتصدير“.
والخميس، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن قلقها إزاء ”الوجود العسكري المتزايد“ بميناء راس لانوف النفطي، واحتمال تحوله إلى هدف عسكري.
وحذرت في بيان لها من أن ”هذه الأعمال قد تؤدي إلى إجبار المؤسسة على سحب موظفيها (من الميناء النفطي) حرصًا على سلامتهم“.