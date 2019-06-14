نائب ليبي ينتقد اتهامات مؤسسة النفط للجيش الوطني بعسكرة أحد الموانئ

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تدير تلك الحقول والموانئ النفطية مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والتي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقًا للنفط الليبي.