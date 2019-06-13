ثاني رئيس حكومة في السجن.. وضع عبد المالك سلال رهن الحبس المؤقت بتهم الفساد

أمر القاضي الجزائري المكلف بالتحقيق بملفات الفساد الكبرى، في المحكمة العليا، بإيداع رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال رهن الحبس المؤقت بسجن ”الحراش“ بتهم فساد خطيرة.
وتمت متابعة رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بتهم: ”منح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي“.
وهذا ثاني قرار قضائي بعد إيداع رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى رهن الحبس المؤقت، أمس الأربعاء، لضلوعه أيضا بقضايا فساد مثيرة.
وأفرج القاضي نفسه عن وزير النقل والأشغال العامة السابق، عبد الغني زعلان، ووضعه تحت الرقابة القضائية، بتهم فساد.
ويرتقب أيضًا مثول وزير التجارة السابق، عمارة بن يونس، وزعيم حزب الحركة الشعبية الجزائرية، أمام القاضي نفسه اليوم الخميس، لاستجوابه بقضايا فساد مرتبطة برجل الأعمال المعتقل علي حداد.