ثاني رئيس حكومة في السجن.. وضع عبد المالك سلال رهن الحبس المؤقت بتهم الفساد

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أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، مساء أمس الأربعاء، بالحبس المؤقت لرئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى