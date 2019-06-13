حزب ”تحيا تونس“ يطالب بتأجيل الانتخابات

طالب القيادي في حزب ”تحيا تونس“، ماهر عباسي، الأربعاء، بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى العام 2020، وذلك في تصريح لافت يعزز الشكوك المتصاعدة خلال الآونة الأخيرة حول صعوبة إجراء الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

واعتبر ماهر عباسي، في تدوينة نشرها على صفحته في ”فيسبوك“، أن ”الحل الوحيد لإنقاذ البلاد اليوم هو تأجيل الانتخابات“ على حد تعبيره.

وأضاف أن ”هناك بعض الإشكاليات التي تفرض هذا الحل، من بينها احتيال جمعيات ستخوض الانتخابات“، مضيفًا أن ”على التونسيين رفض تغيير القانون الانتخابي“.

جاء ذلك، في وقت تشهد فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، صراعات داخلية حادة وسط اتهامات لحركة النهضة الإسلامية بمحاولة السيطرة عليها، ما يهدد بإرباك الانتخابات التي من المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي، وفق مراقبين.

وأكد مراقبون أن ما يحدث حاليًا في هيئة الانتخابات ”شديد الخطورة، ويمكن أن ينعكس بشكل مباشر على مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية“.

يذكر أن مصادر سياسية تونسية كشفت مؤخرًا أن حركة النهضة ”تضغط“ باتجاه تأجيل الانتخابات التشريعية والبرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري، وذلك على خلفية المستجدات الأخيرة محليًا وإقليميًا، والتي تعتقد الحركة أنها قد تهدد حظوظها في الفوز بالانتخابات.

وكانت إحصائية حديثة تحدثت عن أن 80% من التونسيين لا يثقون بالأحزاب، وأن هناك شكوكًا واسعة في مصادر التمويل وفي نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يزيد المخاوف من أن تشهد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة عزوفًا عن التصويت من جانب الناخبين.