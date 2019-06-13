وفاة الوزير الجزائري السابق السعيد عبادو

توفي ليل الأربعاء، الوزير الجزائري السابق السعيد عبادو، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع مع المرض أجبره قبل أسبوعين على التنحي عن رئاسة منظمة ”مجاهدي ثورة الجزائر 1954″.

وظل عبادو عنصرًا فاعلًا في المعادلة السياسية بالجزائر لسنوات طويلة، بصفته وزيرًا لقدامى المحاربين ثم أمينًا عامًا لأكبر تنظيم تاريخي له رمزيته شعبيًا وسياسيًا.

وأثير جدل واسع في 27 أيار/ مايو الماضي، عقب تنحيه عن قيادة منظمة المجاهدين بعد ساعات فقط عن تقديمه مقترحًا سياسيًا لحل الأزمة يقضي بتعيين شخصية توافقية خلفًا لعبدالقادر بن صالح في رئاسة الدولة.

وحينها أكدت المنظمة أنها ”حريصة على مواكبة الأحداث التي تشهدها الساحة الوطنية“، وعبرت بكل وضوح عن ”دعمها وتفهمها للمطالب المشروعة التي يتمسك بها الحراك الشعبي“.

لكن المنظمة أعلنت لاحقًا تنحي السعيد عبادو بسبب ”ظروف صحية حالت دون تمكنه من مواصلة مهامه“.

ومنذ ذلك الحين اختفى الرجل عن الواجهة، إلى غاية رحيله ليل الأربعاء.