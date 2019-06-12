ليبيا.. باشاغا ينقل مقر وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إلى مصراتة

شرع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بنقل مكتبه والإدارة التابعة له من مقرها الحالي بالعاصمة طرابلس إلى مدينة مصراتة، وفق ما ذكرت قناة ”ليبيا الحدث“.

وقالت القناة نقلًا عن مراسلها في طرابلس: إن ”باشاغا بدأ في نقل مكتبه والدوائر التابعة له من مقر وزارة الداخلية الحالي بطرابلس إلى مدينة مصراتة“.

واعتبر المحلل السياسي الليبي سليمان الباوندي أن خطوة باشاغا مرتبطة بفكرة قديمة حول نقل العاصمة إلى مصراتة.

وقال إنه ”سبق أن حاول باشاغا بالتحالف مع عدة قيادات من مصراته بالترويج لفكرة نقل العاصمة إلى مصراتة بحجة عدم توفر الأمن بطرابلس وتحديدًا قبل عملية فجر ليبيا، التي أدت إلى عودة ميليشيات مصراتة إلى طرابلس وسيطرتها على أهم المؤسسات التابعة للدولة، مثل المصرف المركزي ومقر المؤسسة الوطنية للنفط“.

وقال الباوندي: إن ”الحرب الدائرة في طرابلس أعادت على ما يبدو الفكرة للسطح من جديد، وأعاد باشاغا محاولة نقل العاصمة لمدينته مصراتة والبداية اختارها بنقل وزارته، وهذا رهانه بإطالة عمر حكومة الوفاق إلى أقصى مدى، ربما شعورًا منه بقرب سيطرة الجيش على طرابلس”، حسب قوله.