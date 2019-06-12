الجيش الليبي ينفي مزاعم زراعة ألغام حول مطار طرابلس

نفت غرفة عمليات الكرامة، الأخبار المتداولة من قبل مليشيات حكومة الوفاق، بشأن زراعة ألغام في محيط مطار طرابلس.

واتهم العميد خالد المحجوب الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، الإخوان المسلمين بفبركة الموضوع، ”نظرا لحجم الخسائر التي تكبدوها ولما وصلوا إليه من إنهاك وإعياء“، معتبرا مزاعم استخدام الجيش للألغام وزراعتها حول مطار طرابلس ”محض زور وبهتان“.

وأعاد المحجوب التأكيد على التزام الجيش الليبي باحترام المواثيق والأعراف الدولية والتزامها بالقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان التي تحظر استخدام الألغام.

وشهد محور مطار طرابلس معارك شرسة خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار ”عملية طوفان الكرامة“ لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والارهابيين، التي أطلقها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر يوم 4 نيسان/ إبريل الماضي.