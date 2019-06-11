السبسي يقر لأول مرة بمقتل صحفي تونسي مُختطف في ليبيا

السبسي يقر لأول مرة بمقتل صحفي تونسي مُختطف في ليبيا

المصدر: يحيى مروان - إرم نيوز

أقر الرئيس التونسي،الباجي قائد السبسي،لأول مرة بمقتل صحفي تونسي مختطف في ليبيا منذ سنوات،منهيا بذلك جدلا وتكهنات حول إمكانية وجوده على قيد الحياة .

وقال الباجي قائد السبسي ردّا على سؤال والدة نذير القطاري ”“نحن لا نحيي الموتي“،وذلك في تصريح لافت فاجأ المتابعين .

ووجّه الباجي قائد السبسي كلماته لوالدة نذير القطاري ،التي سألته عن مصير ابنها أثناء حضوره  افتتاح أشغال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين .

ويعتبر تصريح الرئيس التونسي، أوّل تأكيد رسمي على مقتل الصحفي نذير القطاري المُختطف في ليبيا رفقة زميلة سفيان الشورابي منذ سنة 2014 .

وكان المتهم بالإرهاب عبد الرزاق باطوها، قد كشف مؤخرا في وثائقي يحمل اسم“ ليبيا.. أم القواعد“ أنجزه موقع ”ارم نيوز“ أن سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين ، تم القبض عليهما من قبل فرج المالكي المكنّى بأبو الأسود ومحمد الهنادي المعروف بالبصير .

وأشار  إلى أن عملية القبض على الصحافيين كانت بهدف عقد صفقة مقايضة مع السلطات التونسية للإفراج عن أحد المسجونين  ليتّضح فيما بعد أنه يقبع في أحد السجون الجزائرية.

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