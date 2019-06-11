في المغرب.. ”صدريات متطورة“ للغش في امتحان الثانوية العامة (صور)

تمكنت شرطة مدينة الرباط من حجز قمصان وصدريات متطورة جدًا ، كانت موجهة للتسويق بين صفوف التلاميذ و الطلبة المقبلين على الامتحانات.

الصدريات التي ضبطت مساء الاثنين، قبل ساعات من انطلاق اختبارات السنة النهائية من الثانوية العامة، موصولة بجهاز معلوماتي و بسماعات رقمية لاسلكية حسب موقع ”الزنقة20″، ويرجح أنها مهربة من خارج المغرب.

ووجدت القمصان ذات اللون الأسود بحوزة شاب في العشرين ، كان يسعى لبيعها لبعض المرشحين لاجتياز الامتحانات، وتم التحفظ عليه قيد الاعتقال إلى حين التحقيق معه.

كما تم الكشف عن هوية تلميذة اشترت تلك الصدريات لاستعمالها في الغش خلال امتحان الثانوية العام .

كما تحقق السلطات للوصول الى مصدر الصدريات التي تظهر لأول مرة في المغرب.