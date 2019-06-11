الحاجة فطومة.. مسنة مغربية تجتاز امتحان الثانوية العامة

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صنعت سيدة مغربية تبلغ من العمر 70 سنة الحدث يوم الثلاثاء، وذلك عندما قررت اجتياز امتحان الثانوية العامة (الباكالوريا) إلى الطلبة الشباب هذا العام. واجتازت ”الحاجة فطومة“ أولى امتحانات الثانوية العامة بمدينة أصيلة شمال المملكة، في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى أكاديمية جهة ”طنجة تطوان الحسيمة“. ونشرت صفحة ”موسم أصيلة“ على موقع التواصل…