الجيش الليبي ينشر فيديو لاستهدافه مواقع تابعة للمليشيات في طرابلس

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة بالقوات المسلحة الليبية مقطعا مصورا لاستهداف قوات الجيش الليبي لعدة أهداف تابعة لمليشيات حكومة الوفاق بعدة محاور في محيط طرابلس.
الشعبة أوضحت في إصدارها المرئي دقة التصويب وإصابة الأهداف التي توجه لها الضربات الجوية وكذلك بالصواريخ الموجهة مشيرة إلى أن دقة التصويب تجعل من احتمالية الخطأ في هامش قليل جدا، مشيرة إلى المقطع يظهر عجز المليشيات عن الصمود وهروبها غير المنظم.
تجدر الإشارة إلى أن معارك عنيفة يخوضها الجيش الليبي في طرابلس بإسناد جوي منذ عدة أيام في تحرك أكد عنه خبراء عسكريون بأنه يستهدف الدخول لمركز العاصمة واستهداف آخر معاقل المليشيات المسلحة.
لاتسال النصر متى النصر بالله اتى
لاتسال النصر متى النصر بالله اتىأستهداف مواقع وتمركزات الحشد المليشياوي ..بالفيديو التالي توضيح لدقة الأهداف التي يتم التعامل معها من قبل الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة كما يبين أنسحاب العدو الجبان أمام نيران قواتنا المنتصرة..#شعبة_الاعلام_الحربي
تم النشر بواسطة شعبة الاعلام الحربي في الأحد، ٩ يونيو ٢٠١٩