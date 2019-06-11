الجيش الليبي ينشر فيديو لاستهدافه مواقع تابعة للمليشيات في طرابلس

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نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة بالقوات المسلحة الليبية مقطعا مصورا لاستهداف قوات الجيش الليبي لعدة أهداف تابعة لمليشيات حكومة الوفاق بعدة محاور في محيط طرابلس. الشعبة أوضحت في إصدارها المرئي دقة التصويب وإصابة الأهداف التي توجه لها الضربات الجوية وكذلك بالصواريخ الموجهة مشيرة إلى أن دقة التصويب تجعل من احتمالية الخطأ في هامش…