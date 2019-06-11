طائرات الجيش الليبي تقصف موقعًا عسكريًا للمليشيات في تاجوراء

قصفت طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي بعد ظهر اليوم الثلاثاء كلية الهندسة العسكرية الكائنة في تاجوراء ”20 كم“ شرق العاصمة طرابلس.

واستهدف القصف مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق التي تتخذ من المبنى مقرًا لها، ومستودعًا للذخائر، وشوهدت النيران تتصاعد منه.

وتزامن القصف مع اندلاع اشتباكات عنيفة في محور المطار بالعاصمة طرابلس بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق.

وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني أفشل هجومًا كبيرًا للميليشيات على مطار طرابلس.

وأكد المصدر لـ ”إرم نيوز“ أن قوات الجيش تمكنت من دحر الميليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، مما أجبرهم على التراجع إلى ما بعد جسر المطار.