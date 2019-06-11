قبل أسابيع من نهاية عهدته.. كيف يقيّم التونسيون أداء البرلمان؟ (فيديو)

يواجه البرلمان التونسي موجة انتقادات حادة واتهامات لنوابه بالتقصير في أداء واجباتهم، قبل أسابيع قليلة من نهاية العهدة النيابية وانتخاب برلمان جديد.

وساهمت ظواهر سلبية طغت على أنشطة البرلمان، على غرار الغيابات المتكررة وتأخر عقد الجلسات العامة، في ضرب صورته لدى الرأي العام التونسي وتشويه صورة نوابه .

ووصف تونسيون في حديث لـ ”إرم نيوز “ عمل مجلس نواب الشعب بـ ”السلبي“، مشيرين إلى أن عمر مجلس النواب الحالي كان الأطول منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014.

وأوضحوا أن مجلس نواب الشعب كان خلال السنوات الأخيرة، مساحة للصراعات وخدمة للمصالح الحزبية الضيقة.

ووجّه التونسيون أصابع الاتهام لنواب البرلمان، في تردي الأوضاع في تونس، معتبرين أن أكثر من 4 سنوات من عمل البرلمان الحالي كانت فترة سلبية.

من جهة أخرى، اعتبر آخرون أن ما ميز عمل المؤسسة التشريعية في السنوات الأخيرة، يعود إلى أن تونس تعيش مرحلة انتقالية منذ ثورة يناير 2011.

وأكدوا أن مجلس نواب الشعب تمكن من مناقشة قوانين مصيرية والمصادقة عليها، وهو ما يُحسب لنوابه.