مسؤول بالجيش الليبي لـ“إرم نيوز“ : نسيطر على مسار معارك طرابلس بشكل كامل

أكّد العميد خالد المحجوب، الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش تسيطر بشكل كامل على مجريات المعركة، مؤكدا أن أوضاع الجيش جيدة في محاور القتال، لا سيما بعد فرض السيطرة على أجواء منطقة غرب ليبيا من خلال مقاتلات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للجيش.

و قال المحجوب، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن خسائر مليشيات حكومة الوفاق الوطني الليبية كبيرة جدا على صعيدي الأفراد والعتاد، وقال إن الجيش هو من يفرض مسار المعركة بتفوقه في الانضباط والتدريب والتخطيط.

وأشار المحجوب إلى أن قوات الجيش تقود المعركة بحسب الخطط المعدة مسبقا، مؤكدا حرص قيادة الجيش على حياة المدنيين، ومؤكدا في الوقت نفسه أن التقدم في محاور القتال يجري حسابه بشكل دقيق من مختلف الجوانب وأهمها الحفاظ على حياة المدنيين ومنشآت الدولة العامة والبنية التحتية في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح المحجوب أن مليشيات حكومة الوفاق نفذت خلال الساعات الماضية، غارة عشوائية على منطقة قصر بن غشير في جنوب طرابلس – التي يسيطر عليها الجيش – ما أدى إلى حدوث خسائر بشرية في صفوف المدنيين، مؤكّدا أن ذلك يثبت مدى العجز والتخبط الذي وصلت إليه قوات حكومة الوفاق.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أطلق عملية عسكرية مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي ضد الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق الليبية والتي تسيطر على غرب ليبيا، وتمكن الجيش من بسط سيطرته على عدة مدن وبلدات في غرب ليبيا، بالإضافة إلى عدة مناطق في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.