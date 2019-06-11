رغم أنها اختيارية.. إقبال كبير للمغربيات على أداء الخدمة العسكرية

أظهرت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، يوم الاثنين، رغبة كبيرة لدى النساء المغربيات في أداء الخدمة العسكرية.

وقال بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، إن 13614 شابة قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة العسكرية، علما بأنها اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للمسجلين من الجنسين بلغ 133820 شخصاً.

ويرى خبراء مغاربة، أن إحياء الخدمة العسكرية سيساهم في تقليص نسبة البطالة ولو لمدة وجيزة، وهي محاولة جدية لبناء الاقتصاد المغربي على مفهوم الثروة البشرية.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني، أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، عبر استفادة 10 آلاف شخص.

وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من الخدمة العسكرية، ما بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 دولارات و220 دولارًا).

وكان المجلس الوزاري قد صادق أغسطس الماضي على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للمواطنين المغاربة البالغين من 19 إلى 25 سنة، خلال مدة محددة في 12 شهرًا.