الجزائر.. السجن لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت بتهم الفساد 

أمر قاضي تحقيق في الجزائر، الاثنين، بسجن رجل الأعمال الشهير محيي الدين طحكوت، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه بقضايا فساد تتعلق بإبرام صفقات غير مبررة في قطاع تركيب السيارات والنقل الجامعي.

وبقي طحكوت، مالك قناة ”نوميديا“، موضع تحقيق موسع منذ ظهيرة الأحد، ما يكشف حجم الملفات الخطيرة التي تخص استثماراته الكبرى التي حصل عليها زمن الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقالت صحف محلية إن ”محيي الدين طحكوت له تعاملات مشبوهة مع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي يقود حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أقوى تشكيلة سياسية في البلاد“.

ويفتح الملف القضائي لطحكوت قضايا فساد جديدة تخص وزير الصناعة الهارب عبدالسلام بوشوارب، الذي قدم إليه تسهيلات تخص صفقات تركيب سيارات أجنبية الصنع على أنها مصنعة داخل البلاد.

وخطط طحكوت، بمساعدة أويحيى وبوشوارب، لإقامة شراكة مع مصنع ”سايبا“ الإيراني لفتح السوق الأفريقية أمام السيارات الإيرانية، وقد طافت حولها شبهات زمن تولي الدبلوماسي أمير موسوي شؤون المستشارية الثقافية والإعلامية لسفارة بلاده في الجزائر.

وتقرر إنجاز مصنع جزائري-إيراني مشترك لإنتاج سيارات ”سايبا“ بتكلفة 200 مليون يورو، تملك فيه الشركة الإيرانية نسبة 25% من المشروع مقابل 75% للجانب الجزائري المتمثل في مجمع ”طحكوت“. ورغم الجدل الذي رافق المشروع، فإن تسهيلات حكومية مكّنت رجل الأعمال الموقوف من الصفقة المثيرة.